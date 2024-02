Cultura Il progetto da 500.000 euro è finanziato con i fondi del Pnrr

Una sala dell’Antiquarium Arborense – Foto Ufficio Stampa Comune di Oristano

Oristano

Prendono il via domani, lunedì 19 febbraio, i lavori per il rinnovamento degli spazi museali dell’Antiquarium Arborense di Oristano.

Il progetto da 500.000 euro della Fondazione Oristano, finanziato con i fondi del Pnrr, con il bando per proposte progettuali per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura, punta al miglioramento della funzione del museo come importante nodo del sistema culturale della città e del territorio.

Per consentire l’esecuzione dei lavori il museo rimarrà chiuso al pubblico fino al completamento dell’intervento previsto per il mese di giugno.

Domenica, 18 febbraio 2024

