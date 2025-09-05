(Adnkronos) - Carlos Alcaraz contro Novak Djokovic oggi, 5 settembre, nella prima semifinale degli US Open 2025. Lo spagnolo, numero 2 del mondo, affronta il serbo, testa di serie numero 7, nel match - in diretta tv e streaming - per un posto in finale a New York.
Jannik Sinner, numero 1 del mondo, sarà impegnato nella seconda semifinale contro il canadese Felix Auger-Aliassime.
Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it
Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM
o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie