(Adnkronos) - Carlos Alcaraz contro Novak Djokovic oggi, 5 settembre, nella prima semifinale degli US Open 2025. Lo spagnolo, numero 2 del mondo, affronta il serbo, testa di serie numero 7, nel match - in diretta tv e streaming - per un posto in finale a New York. 

 

Jannik Sinner, numero 1 del mondo, sarà impegnato nella seconda semifinale contro il canadese Felix Auger-Aliassime. 

