Marrubiu

Intervento da 330 mila euro. L’amministrazione comunale lavora a un nuovo bando

È partito a Marrubiu il cantiere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità, attraverso il rifacimento delle strade cittadine e della borgata di Sant’Anna.

Si tratta di un intervento – finanziato con 330.000 nell’ambito del Fondo RAS: Bando Legge regionale 22.11.2021 n.17, art. 4, comma 3 – che, secondo quanto riferito dal sindaco del paese, Luca Corrias, “nasce dalla necessità di migliorare la sicurezza della circolazione degli utenti della strada nel percorrere le strade comunali per eliminare le situazioni di dissesto maggiormente critiche”.

L’Amministrazione Comunale di Marrubiu ha predisposto degli interventi mirati su alcune strade, in particolare su quelle che presentano uno stato di usura più critico.

I lavori prevedono la scarifica dell’attuale manto stradale, la pulizia del supporto, la messa in quota di alcuni dei chiusini dei pozzetti idrici, fognari e tecnologici, il rifacimento del manto d’usura e il ripristino di tutta la segnaletica orizzontale in materiali tali da renderla visibile sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato.

“Siamo felici di poter vedere avviato