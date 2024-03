Tanti auguri alla "signorina" Amelia - la donna più anziana della Sardegna compie 112 anni

25 Marzo 2024

E'la donna più longeva della Sardegna e la quarta nella classifica dei supercentenari d'Italia, ossia la lista che raccoglie gli ultracentenari ancora vivi e residenti in Italia con un'età minima di 107 anni. Amelia Addari, nata il 25 marzo 1912, compie oggi la bellezza di 112 anni.

Davanti a lei una siciliana, una campana e una romagnola, quest'ultima 113 anni e mezzo. In tutto sono 6, tutte donne, le supercentenarie sarde: la più giovane ha 107 anni.

Nata a Genoni, un paese di meno di 800 abitanti nel Sarcidano (Sud Sardegna), da una famiglia benestante, ha sempre vissuto tra Cagliari e Nuragus (sempre Sud Sardegna), dove oggi risiede.

Non ha mai lavorato e non si è mai sposata e oggi vive è circondata dall'affetto dei suoi nipoti e dell'intera comunità, dopo la morte della sorella, avvenuta nel 2020 all'età di 110 anni.

"Per noi è un motivo d'orgoglio avere nel nostro paese la signora Addari come concittadina - dice all'ANSA il sindaco Giovanni Daga - Nuragus non è nuovo alla presenza di centenari tanto che sono state compiute delle indagini per capire se la cittadina potesse entrare a far parte della Blue zone".

Attualmente sono solo cinque le Blue Zone individuate nel mondo e due sono nel centro della Sardegna, Barbagia e Ogliastra, dove le persone vivono più a lungo rispetto ad altre parti della Terra.

Il compleanno della "signorina" Amelia è oggi ma la famiglia ci tiene a preservarla e in giornata i nipoti la festeggeranno privatamente. "Io andrò domani a farle gli auguri da parte di tutta la comunità e le porterò dei fiori", precisa il sindaco Daga.

Prima che compisse 100 anni Amelia Addari veniva ancora vista attraversare la strada mentre andava nella vicina chiesa parrocchiale, oggi viene accudita da tre badanti che si occupano di lei mattina, sera e notte. "E' ancora lucida. Non è mai voluta andare in una struttura - racconta ancora il primo cittadino - e sono sicuro che domani mi farà molte domande su quanto sta facendo l'amministrazione per i giovani e la chiesa, i suoi interessi maggiori, oltre a quello per il teatro. Quando era più giovane, infatti, andava a Cagliari per seguire gli spettacoli".

