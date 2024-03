Lavoro Contratto a tempo, con possibilità di stabilizzazione

Falegname - Immagine d'archivio

Cabras

Contratto a tempo, con possibilità di stabilizzazione

Una falegnameria di Cabras cerca un falegname da inserire nel proprio organico.

Il ruolo prevede lo svolgimento di tutte le mansioni inerenti alla lavorazione del legno: realizzazione di infissi, mobili o altri manufatti, riparazione di infissi, porte finestre e altri serramenti in legno, sostegni e simili manufatti di carpenteria in legno e verniciatura del legno.

Sono richieste un minimo di conoscenza dei principali macchinari e capacità di utilizzo di strumenti per la lavorazione del legno; esperienza nella verniciatura; buona manualità e precisione. È richiesto un minimo di esperienza nella mansione o in ambiti attinenti alla falegnameria (come ad esempio esperienze di montatore di mobili, corsi di formazione, percorsi personali anche privati attigui al settore, quale hobbistica). Tali esperienze dovranno essere evidenziate nel Curriculum per poter essere valutate.

Si offre contratto a tempo determinato con