Ai, Nobile (Agid): "Usarla per applicazioni concrete, offrire servizi per tutti"
''Lo sforzo che facciamo noi per promuovere e sviluppare in maniera compatibile l'Ia e usarla per applicazioni concrete. I servizi pubblici sono basati sul digitale e grazie all'Ia oggi possiamo fornirli in tutte le lingue del mondo. Noi stiamo cercando di montare i pezzi giusti nel puzzle della tecnologia e dare servizi digitali per tutti''. Lo sottolinea Mario Nobile, direttore generale Agid, in occasione del convegno dell'Adnkronos sull'Intelligenza artificiale.
