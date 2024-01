Siamaggiore

Ordinanza del sindaco Davide Dessì

L’acqua della rete idrica a Siamaggiore non è potabile. Dopo una segnalazione di Abbanoa, un’ordinanza del sindaco Davide Dessì – pubblicata questa mattina – ha vietato l’utilizzo per scopi potabili e alimentari in tutto il territorio comunale.

Abbanoa ha messo a disposizione un’autobotte per garantire l’approvvigionamento di acqua potabile. Il mezzo sarà parcheggiato nel piazzale davanti ai locali della ex scuola elementare, dalle 13 alle 16 di oggi. Domani e fino al termine dell’emergenza il servizio sarà attivo la mattina, dalle 9 alle 13.

Come indicato nell’ordinanza del sindaco, il divieto di utilizzo dell’acqua per scopi potabili e alimentari si è reso necessario in seguito a una comunicazione da parte di Abbanoa, che segnalava la non conformità ai requisiti minimi per i valori di alcuni parametri microbiologici e chimici, nei campioni d’acqua prelevati dai tecnici nei giorni scorsi.

Lunedì, 15 gennaio 2024