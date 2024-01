“Succede spesso che degli incivili abbandonino dei rifiuti davanti al cassonetto in via Asilo”, ha commentato la presidente del comitato, Maria Graziella Corrias. “Così si accumula di tutto: passeggini rotti, vecchi seggiolini e immondezza varia”.

Non un cassonetto nel quale lasciare abiti, scarpe e borse, ma una discarica a cielo aperto improvvisata. Questa la denuncia del comitato del quartiere Asilo di Terralba, che da tempo assiste all’abbandono di rifiuti indifferenziati attorno al contenitore per indumenti usati. L’ultimo episodio è stato segnalato ieri.

I rappresentanti del quartiere hanno rinnovato l’appello a non abbandonare i rifiuti e utilizzare correttamente il contenitore. “Il cassonetto deve essere utilizzato solamente per il suo scopo, ovvero la raccolta di abiti, scarpe e borse usate”, ha concluso la presidente. “Dovrebbe essere una preziosa risorsa per le persone meno fortunate, perciò ci auguriamo che gli abusi non si ripetano”.

Lunedì, 15 gennaio 2024