Abbasanta, gli allievi della polizia in campo per donare il midollo

Lo scorso lunedì 18 marzo, il Centro di Addestramento e Istruzione Professionale della Polizia di Stato di Abbasanta è stato il palcoscenico di un’importante iniziativa: una giornata dedicata alla sensibilizzazione per l’iscrizione di donatori volontari di midollo osseo. L’obiettivo? Sostenere i pazienti affetti da malattie onco-ematologiche non trattabili con terapie convenzionali, come leucemie, mielomi, linfomi e talassemie. L’evento è stato organizzato con cura dai rappresentanti dell’associazione midollo osseo Sardegna, guidati dalla dottoressa Adriana Vacca, presidente di Admo Sardegna, insieme al personale del registro dei donatori volontari del Binaghi. Ad assistere alla conferenza, che ha illustrato l’importanza della donazione di midollo osseo, c’erano anche gli allievi del 225° corso Allievi Agenti della polizia di Stato. I giovani allievi hanno risposto con entusiasmo all’appello, partecipando attivamente all’evento. Hanno effettuato il test di tipizzazione HLA, un passo fondamentale per diventare ufficialmente candidati alla donazione, attraverso un semplice prelievo di sangue. Questo test consente l’iscrizione nei registri dei donatori volontari di midollo osseo, preparandoli alla possibilità di donare il proprio midollo in caso

