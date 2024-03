Su Gazetinu, martis 19 de martzu de su 2024

Unu pagheddu de Sardigna in Roma pro su Domìnigu de Parma – Unu pagheddu de Sardigna in pratza de Santu Pedru in Roma, pro su Domìnigu de Parma. Ocannu ant a èssere is Tzitades de s’ògiu isulanas chi ant a donare 100 mìgia cambigheddos de olia a is fideles chi domìnigu 24 de martzu ant a ascurtare sa Missa Santa ghiada dae Paba Frantziscu.

A palas de su donu de is Tzitades de s’ògiu sardas ddoe at fintzas unu messàgiu de paghe in su Mundu: sa domanda de sa firmada de is armas dereta in Gaza e in Ucraina.

“S’olia est sìmbolu de paghe e nois tenimus s’ispera chi in Gaza, in Ucraina, aici etotu comente in ònnia àtera parte de su mundu torret s’amistade intra de is pòpulos”, at decraradu Michele Sonnessa, presidente de is Tzitades de s’ògiu. “In is gherras non ddoe at binchidores, dae is gherras si-nde essit totus bintos. Sa gherra lassat a palas suas isceti morte e poberesa, a s’imbesse sa paghe est unu progetu chi tenet dura e chi bolet fraigadu paris gràtzias a su cunfrontu e pro su bene a cumone. Is Istados de su