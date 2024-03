Mancano i panni igienici, arriva la replica della Asl di Oristano

La Asl di Oristano risponde a Dario Orrù impegnato per difendere i diritti di sua madre, Maria Gabriella, 73enne con invalidità al 100%. La loro battaglia è contro un sistema sanitario regionale che ritarda nell’erogare gratuitamente i panni igienici essenziali per sua madre, che è una persona incontinente. “La Asl 5 di Oristano, ogni qualvolta viene informata di disservizi di questo tipo, conseguenti anche al cambio di gestione fra il vecchio operatore, che gestisce ancora l’appalto di fornitura dei panni igienici e il nuovo gestore, che subentrerà dal prossimo 1 maggio, segnala lo stesso disservizio, tramite l’ufficio competente del distretto interessato, alla ditta che si occupa della fornitura. Nel caso della paziente settantatreenne, madre del signor Dario Orrù, già in precedenza l’azienda sanitaria oristanese era intervenuta con puntualità per sollecitare l’invio degli ausili mancati. In quest’ultimo caso, denunciato dal signor Orrù, non era stato finora possibile comunicare il disservizio alla ditta, perché non segnalato dall’utente all’ufficio competente” precisa la direzione generale della Asl 5 di Oristano in merito alla denuncia del signor Dario

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie