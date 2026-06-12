Abbanoa sospenderà nei prossimi giorni l'erogazione idrica per lavori programmati a Cagliari, Sassari e Sorso.
Il primo intervento è previsto lunedì 15 giugno
dalle 8 alle 18.30 a Sorso (Sassari), dove i tecnici attiveranno
nuove reti idriche nelle vie Torino e Bologna, con conseguenti
disagi nel quartiere Santa Monica dove saranno possibili cali di
pressione e temporanee interruzioni del servizio.
Il giorno successivo, martedì 16 giugno, lo stop
riguarderà Cagliari, in particolare le vie Dante, Salaris,
Sant'Alenixedda e piazza Giovanni XXIII dalle 8.30 alle 16.30, per
consentire l'installazione di una nuova valvola di sezionamento in
via Dante, necessaria per una migliore gestione del servizio nella
zona. L'acqua tornerà nella rete a pieno regime una volta concluse
le operazioni che erano state programmate da un mese, ma Abbanoa le
ha rinviate a dopo la fine dell'anno scolastico per non impattare
sulle scuole del quartiere.
Nella stessa giornata a Sassari lavori di
manutenzione straordinaria del potabilizzatore di Truncu Reale
dalle 8 alle 18 comporteranno il fermo dell'impianto, che non potrà
alimetare i serbatoi dei comuni serviti: oltre a Sassari, Porto
Torre e Stintino. L'intervento riguarda sia alcune componenti
elettriche sia i sistemi di filtraggio in vista dell'aumento della
produzione di acqua potabile per il periodo estivo. Le squadre del
gestore idrico nel contempo saranno impegnate in altri due
interventi di manutenzione, sulla rete idrica adduttrice "Ramo
Gravità" e su quella che alimenta la borgata La Corte.
Per limitare i disservizi nei comuni del
Sassarese interessati, Abbanoa ha approntato un piano di
distribuzione che tiene conto delle scorte nei serbatoi,
dell'approvvigionamento da fonti alternative e dei tempi di
recupero necessari a ripristinare i livelli quando sarà riavviata
la produzione di acqua potabile.
Sassari.
Nei quartieri di...