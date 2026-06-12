Abbanoa, possibili disservizi per lavori a Cagliari, Sassari e Sorso - Notizie

Abbanoa sospenderà nei prossimi giorni l'erogazione idrica per lavori programmati a Cagliari, Sassari e Sorso.Il primo intervento è previsto lunedì 15 giugno dalle 8 alle 18.30 a Sorso (Sassari), dove i tecnici attiveranno nuove reti idriche nelle vie Torino e Bologna, con conseguenti disagi nel quartiere Santa Monica dove saranno possibili cali di pressione e temporanee interruzioni del servizio.Il giorno successivo, martedì 16 giugno, lo stop riguarderà Cagliari, in particolare le vie Dante, Salaris, Sant'Alenixedda e piazza Giovanni XXIII dalle 8.30 alle 16.30, per consentire l'installazione di una nuova valvola di sezionamento in via Dante, necessaria per una migliore gestione del servizio nella zona. L'acqua tornerà nella rete a pieno regime una volta concluse le operazioni che erano state programmate da un mese, ma Abbanoa le ha rinviate a dopo la fine dell'anno scolastico per non impattare sulle scuole del quartiere.Nella stessa giornata a Sassari lavori di manutenzione straordinaria del potabilizzatore di Truncu Reale dalle 8 alle 18 comporteranno il fermo dell'impianto, che non potrà alimetare i serbatoi dei comuni serviti: oltre a Sassari, Porto Torre e Stintino. L'intervento riguarda sia alcune componenti elettriche sia i sistemi di filtraggio in vista dell'aumento della produzione di acqua potabile per il periodo estivo. Le squadre del gestore idrico nel contempo saranno impegnate in altri due interventi di manutenzione, sulla rete idrica adduttrice "Ramo Gravità" e su quella che alimenta la borgata La Corte.Per limitare i disservizi nei comuni del Sassarese interessati, Abbanoa ha approntato un piano di distribuzione che tiene conto delle scorte nei serbatoi, dell'approvvigionamento da fonti alternative e dei tempi di recupero necessari a ripristinare i livelli quando sarà riavviata la produzione di acqua potabile.Sassari.Nei quartieri di...

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