Il gip di Roma ha archiviato l’indagine nei confronti di Francesco Totti, accusato di abbandono di minori, accogliendo la richiesta fatta dalla procura. L’ex numero 10 della Roma era stato indagato in seguito alla denuncia presentata dall’ex moglie, Ilary Blasi, in cui si affermava che Totti avrebbe lasciato la figlia sola in casa per alcune ore in una sera del maggio 2023. Nell’ambito dell’indagine, ora archiviata, erano state indagate anche l’attuale compagna del calciatore, Noemi Bocchi e la tata, che vive nello stesso palazzo.

Per i pm capitolini che avevano sollecitato l’archiviazione, “non vi è mai stato un reale pericolo per i minori, la più piccola aveva un telefono con il quale poteva chiamare la madre, era con bambini più grandi e la tata, pur non presente, era ‘verosimilmente’ disponibile a salire subito perché vive nello stesso palazzo”.

Il decreto di archiviazione

“Non si può tacere che la sera dei fatti i minori di cui si discute versavano al di fuori di qualsiasi pericolo, invero anche solo potenziale o teorico, per la propria incolumità. I tre bambini, infatti, dopo aver cenato e di seguito raggiunto i rispettivi letti, sono stati lasciati dai genitori per tre ore in una casa del tutto agibile ed in buone condizioni, con le utenze attive ed una persona adulta che era stata ingaggiata per stare in loro compagnia o che, quantomeno, era stata precedentemente allertata ad intervenire in caso di bisogno”. E' quanto scrive il gip di Roma nel decreto di archiviazione dell’indagine .

“Anche se si sono trovati a stare da soli all’interno dell’abitazione nel corso della serata ciò non di meno i minori erano stati lasciati in salute e provvisti di cibo e di denaro, al di fuori di alcuno stato di isolamento ed abbandono" scrive il gip. Il giudice "è dell’avviso che, sulle base dello stato di fatto pacificamente accertato dalla pubblica accusa, non si possa dire provato, né provabile, che Totti e Bocchi, nel momento in cui sono usciti di casa e hanno lasciato nell’abitazione i tre figli minori di cui agli atti, con o senza adulti per tutta o parte della serata, li abbiano esposti ad un pericolo, anche solo potenziale”.

Alla richiesta di archiviazione si erano opposti i legali della Blasi e dopo l'udienza di opposizione all’archiviazione ora il gip ha sciolto la riserva, accogliendo la richiesta della procura. I difensori di Totti, gli avvocati Gianluca Tognozzi e Antonio Conte, esprimono soddisfazione per la decisione del giudice.

Legali Totti: "Piena soddisfazione"

“Esprimiamo piena soddisfazione per la decisione del gip che ha archiviato il fascicolo di indagine così come sollecitato dalla Procura di Roma”. Lo affermano gli avvocati Gianluca Tognozzi e Antonio Conte, difensori di Totti.

Legale Blasi: "Archiviazione indagine è decisione che non condivido"

“Una decisione che non capisco e non condivido. Non ritengo corretta l’argomentazione giuridica”. Così l’avvocato Fabio Lattanzi, legale di Ilary Blasi.

Per Lattanzi è “errata la ricostruzione del fatto. Valuterò con la mia cliente quali azioni intraprendere. Il fatto certo è che una bambina di sei anni e starà lasciata da sola e si è fatto di tutto per nasconderlo. Mi chiedo se l’indagato non fosse stato Totti cosa sarebbe accaduto”.