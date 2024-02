Terralba

I dati in aggiornamento

A Terralba è stato completato lo spoglio delle schede in sei delle 11 sezioni elettorali. In testa al momento c’è Paolo Truzzu, con il 50,32%. Il centrodestra ha raccolto 1.178 voti. Alessandra Todde è al 40,32%, con 944 voti. Soru, con 208 voti, è all’8,88%.

Nella sezione 3 i voti per Truzzu sono 269, quelli per Todde 202, poi Soru con 41 e Lucia Chessa con 2.

Nella sezione 4 Truzzu guida con 137 voti, poi Todde con 120, Soru 29 e Chessa 1.

Il centrodestra ha portato a casa anche la sezione 5, con 65 voti. Il campo largo ne ha ricevuti 50, Soru 5 e Chessa 1. Nella sezione 6 152 voti per Truzzu, 106 per Todde, 30 per Soru.

La sezione 7 è l’unica che vede avanti Alessandra Todde, con 230 voti. Truzzu ne ha presi 218, con Soru a 52 e Chessa a 3.

Nella sezione 10 Truzzu ha preso 172 voti, Todde 141, Soru 24 e Chessa 3. Infine nella sezione 11 165 voti per Truzzu, 95 per Todde, 27 Soru e 1 Chessa.

Lunedì, 26 febbraio 2024