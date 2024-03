Terralba

Lo spettacolo gratuito sarà replicato anche sabato 9



Una serata tutta declinata al femminile al teatro civico di Terralba con lo spettacolo “I monologhi della vagina”, portato in scena dalla compagnia Teatro delle Gocce per celebrare la Giornata internazionale della donna, con il patrocinio del Comune di Terralba.

Quindici attrici si alterneranno sul palco per raccontare storie irriverenti e ironiche, affrontare temi scomodi, parlare di ciò che non si vede e non si dice. Tutti i monologhi trattano argomenti importanti, alcuni dei quali molto forti, in maniera sempre estremamente diretta.

Esauriti molto rapidamente i posti in sala per la rappresentazione di venerdì 8, si replica sabato 9 marzo alle 18. La prenotazione del biglietto gratuito si può fare con una telefonata al numero 340.2744307 o su Eventbrite al seguente link .

L’opera, scritta da Eve Ensler nel 1996, è nata come celebrazione della femminilità e ha dato origine a un vero e proprio movimento contro la violenza di genere. Si basa sulle interviste condotte dall’autrice a oltre duecento donne sulle loro idee su sesso, relazioni e abusi.

“Questo spettacolo sarà anche ironico, irriverente, divertente. Parleremo di