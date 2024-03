Solarussa

Sabato scorso le prime partite, dall’Under 1o all’Under 16



Ha richiamato oltre 65 giovani atleti provenienti da tutta l’Isola il torneo Youth Challenge by Head 2024, ospitato dal Tennis Club Solarussa.

In collaborazione con il Comitato regionale Sardegna della Federazione Italiana Tennis e Padel e patrocinato dal marchio di articoli sportivi Head, la competizione avviata sabato 2 marzo impegna le fasce d’età Under 10, 12, 14 e 16, maschili e femminili.

Il Tennis Club Solarussa ha organizzato con orgoglio questa prestigiosa competizione, una delle 14 prove che permettono ai giovanissimi tennisti di qualificarsi nel Master Finale Youth Challenge by Head 2024. “Questo torneo non solo offre una piattaforma per la crescita e lo sviluppo dei giovani talenti, ma promuove anche valori di fair play e spirito sportivo”, hanno commentato gli organizzatori. “I giovani aspiranti campioni possono mettere in mostra le proprie abilità tennistiche e competere a livello regionale”.

“Ci impegniamo a garantire un’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti, con una gestione impeccabile e un’atmosfera di competizione sana e stimolante”, hanno promesso gli organizzatori.

Il programma con gli orari delle partite è pubblicato ogni giorno sulla pagina Facebook