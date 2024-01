Siris

A Villaurbana e Busachi il servizio salta il turno di mercoledì

Un nuovo servizio per i pazienti fragili in Marmilla. Da domani, martedì 30 gennaio, a Siris, nell’ambulatorio in via Nazionale 19, sarà presente un medico che si occuperà dei pazienti fragili e non autosufficienti del paese, impossibilitati a recarsi presso gli ASCoT di Gonnoscodina e Masullas.

Il servizio sarà attivo dalle dalle 14.30 alle 16.30. Le date di aperture successive saranno comunicate nelle prossime settimane.

L’attivazione del servizio è stata resa nota dalla direzione generale della Asl 5 e dall’ufficio di integrazione ospedale-territorio.

Saltano il turno, invece alcuni ambulatori Ascot. Gli ambulatori straordinari di comunità territoriale di Busachi, in via Satta 39, e di Villaurbana, in via Ottorino Angius 5, rimarranno chiusi dopodomani (mercoledì 31 gennaio), per indisponibilità dei medici.

Lunedì, 29 gennaio 2024