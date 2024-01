Arborea

Da tutta l’Isola nella città della bonifica

Si sono ritrovati ad Arborea gli ex studenti dell’Istituto Salesiano del paese: da Cagliari, Sassari, Alghero, Nuoro, Guspini, Arbus, Santu Lussurgiu, Sardara hanno fatto tappa nella città di bonifica in occasione dell’assemblea dei Soci dell’Unione Ex Allievi di Don Bosco.

La giornata di domenica è stata dedicata non solo all’assemblea, ma anche alla celebrazione dei festeggiamenti in onore di San Giovanni Bosco, compatrono di Arborea. “Dopo il rinnovo del tesseramento per l’anno in corso e la Santa Messa, il teatro salesiano ha ospitato la riunione dei soci”, ha spiegato il presidente Marco Pinna. “Per l’occasione ho portato i saluti del Presidente Regionale impossibilitato a presenziare, che ha rinnovato la speranza che i giovani si avvicinino alla casa Salesiana. Un’impresa non facile, ma è compito nostro portare avanti gli insegnamenti di Don Bosco”.

La parola è stata poi affidata a don Silvio Foddis, parroco di Arborea e delegato dell’Unione. “E’ un piacere celebrare Don Bosco nella nostra comunità, appuntamento importante che vede la partecipazione di tanti Exallievi che hanno frequentato la scuola Salesiana”, ha commentato.

L’assemblea ha inoltre visto la partecipazione di don Giuseppe Casti. “È bello ritrovarci insieme facciamo in modo che ciò diventi una abitudine perché ciò aiuta a sentirsi ed essere famiglia”, ha aggiunto Casti. “Bisogna operare in favore delle nuove generazioni, ce n’è tanto bisogno. Riprendendo una frase di san Matteo “Voi siete il sale della terra e la luce del mondo””.

Tanti sono stati gli argomenti trattati nel corso dell’intervento ed in particolare la riscoperta di alcuni atteggiamenti di don Bosco quali l’umiltà di chiedere, il coraggio di stendere la mano a chi ha bisogno, il senso della riconoscenza; bisogna dare possibilità a iniziative di sostegno ai giovani.

“Del resto il passare del tempo, e soprattutto il mondo in continuo cambiamento in cui ci troviamo, ci chiama sulla missione che l’Associazione deve svolgere. Non bisogna guardare le vicende del mondo con indifferenza se non facciamo niente il cuore si indurisce. Suggerisce alcuni settori dove impegnarsi: l’istruzione, l’educazione, la scuola, la competenza professionale, la coscienza morale e impegno sociale, la difesa delle libertà”, ha aggiunto il presidente Pinna. “come sottolineato da don Casti, bisogna contribuire a cambiare questo mondo e renderlo migliore di come lo abbiamo trovato”.

“Successivamente è intervenuto Don Luigi Ortu, il quale ha ricordato quando era studente presso l’Istituto Salesiano di Arborea, e quando per tanti anni è stato salesiano sempre ad Arborea, ha ricordato inoltre che lui e Don Casti, lo scorso anno, hanno festeggiato 50 anni di sacerdozio”, ha concluso Pinna. “Ci sono stati alcuni interventi dei presenti che hanno chiuso una seduta assembleare ricca di significati, e ci siamo dati appuntamento per il prossimo anno”.

Lunedì, 29 gennaio 2024