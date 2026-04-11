A Sassari da lunedì nuovo servizio di assistenza per la cittadinanza - Notizie

Supportare il processo di transizione digitale attraverso l'erogazione a sportello di servizi di facilitazione, formazione e divulgazione, finalizzati a promuovere un uso consapevole, responsabile e sicuro di strumenti e servizi informatici per favorire l'inclusione sociale e il pieno godimento dei diritti di cittadinanza digitale attiva e di non discriminazione digitale. È l'obiettivo che il Comune di Sassari persegue attraverso l'attivazione dei Punti di facilitazione digitale, il cui avvio è previsto per lunedì 13 aprile.Il Punto di facilitazione digitale è uno spazio fisico caratterizzato da visibilità e facilità di accesso, dedicato a supportare i cittadini nell'utilizzo delle tecnologie digitali - con particolare attenzione alle fasce più fragili della popolazione, come anziani e stranieri - in una prospettiva di superamento del digital divide. Il nuovo servizio sarà attivo il lunedì e il martedì nella sede del Punto Città di via Giovanni Maria Angioy (un operatore sarà fisicamente presente dalle 8.30 alle 11.30 e il martedì anche dalle 15 alle 17, mentre il servizio online sarà attivo dalle 11.30 alle 13.30 il lunedì e dalle 11.30 alle 14 il martedì), il mercoledì e il giovedì nella sede dei servizi tributari di via Max Leopold Wagner (un operatore sarà fisicamente presente dalle 8.30 alle 14 e il giovedì anche dalle 14.30 alle 17.30) e il venerdì nella sede del Punto Città di via Giovanni Bruno, a Li Punti (un operatore sarà fisicamente presente dalle 8.30 alle 12).Su proposta dell'assessore all'Innovazione tecnologica, Giuseppe Masala, la giunta Mascia ha recentemente approvato la delibera con cui il nuovo servizio alla cittadinanza è stato affidato per un anno alla cooperativa Profin, che vanta già una vasta esperienza nella gestione dei punti di facilitazione digitale in diversi Comuni sardi aderenti alla Rete regionale.L'attività, che sarà...

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