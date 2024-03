Oristano

Due comunicazioni della Asl 5



Un medico in servizio a Pompu per i pazienti che non si possono spostare e un aggiornamento nel turno dell’ASCoT di Marrubiu: queste le nuove comunicazioni della Asl di Oristano.

A Pompu venerdì 8 marzo – dalle 15 alle 17 – il medico sarà a disposizione per le visite ai pazienti fragili e non autosufficienti del paese presso l’ambulatorio di piazza Capitano Leo. Le visite sono riservate agli utenti che non possono recarsi agli ASCoT di Masullas e