Cagliari

Fondi dell’Egas a sostegno delle famiglie in difficoltà economiche

Sino al 30 maggio sarà possibile chiedere il bonus idrico integrativo 2024, contributo riservato a chi vive in condizioni di particolare svantaggio economico ed è titolare di un’utenza gestita da Abbanoa. L’agevolazione è messa a disposizione dell’Egas, l’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, come sostegno al pagamento delle bollette dell’acqua, e il contributo viene concesso anche a chi usufruisce del bonus sociale idrico previsto dall’Arera.

Anche per il 2024 è confermata la somma complessiva di 2 milioni di euro, da ripartire fra le province in proporzione al numero degli abitanti e all’estensione del territorio.

Il bonus idrico integrativo è destinato a tutti i cittadini e le cittadine residenti nei comuni in cui il servizio idrico integrato è gestito da Abbanoa e il cui Isee non sia maggiore di 20.000 euro. Più nello specifico, chi è in possesso di un Isee complessivo familiare inferiore a 9.000 euro potrà ricevere un contributo di 25 euro per ogni componente del nucleo familiare; qualora il valore Isee familiare fosse compreso tra i 9.000 e i 20.000 euro il contributo sarà di 20 euro per ciascun componente della famiglia.

È possibile richiedere il contributo online attraverso il sito internet bonusacqua.it (a esclusione dei residenti nei comuni di Cagliari e Alghero). Una volta inoltrata la domanda online questa sarà automaticamente trasmessa al Comune di residenza, al quale ci si dovrà rivolgere successivamente per ottenere il numero di protocollo assegnato alla richiesta. Chi risiede a Cagliari e Alghero per fare domanda di bonus idrico integrativo dovrà utilizzare esclusivamente le piattaforme digitali sviluppate dalle due amministrazioni comunali.

Le domande potranno anche essere consegnate a mano, spedite via pec o tramite raccomandata all’ufficio protocollo del proprio Comune. Assieme al modulo di richiesta del contributo (scaricabile dal sito bonusacqua.it) bisogna spedire una copia del documento di identità, dell’Isee e di una bolletta riferita all’utenza per cui si chiede il contributo.

Nel 2023 è stato registrato un record di adesioni: in base alle domande pervenute e a seguito della verifica dei requisiti da parte delle amministrazioni comunali, i beneficiari del contributo sono stati 21.122 e sono stati assegnati ad oggi dall’Egas circa 1,7 milioni di euro, il 70% del plafond complessivo disponibile di 2 milioni di euro. Nell’anno precedente l’utilizzo delle risorse si era attestato al 50% dei fondi, a causa di una minore richiesta di contributo da parte dell’utenza.

Martedì, 6 febbraio 2024