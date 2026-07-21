A Orroli il terzo appuntamento del GAL Sarcidano Barbagia di Seulo - Notizie

Sarà il Comune di Orroli ad ospitare giovedì 3 settembre la terza tappa del percorso itinerante promosso dal GAL Sarcidano Barbagia di Seulo. Il progetto 'Promozione e valorizzazione delle tradizioni locali dei Comuni appartenenti al GAL Sarcidano Barbagia di Seulo' si propone di valorizzare il patrimonio storico, culturale, antropologico, paesaggistico e produttivo dei sedici Comuni del territorio, raccontare i risultati raggiunti dal GAL nella programmazione passata 2014-2022 e costruire una nuova visione per il territorio. Dopo le prime due tappe di Isili e Nuragus, l'appuntamento sarà nella sala convegni della Biblioteca Comunale di Orroli, per un nuovo momento di confronto aperto ad amministratori, associazioni, imprese, artigiani, produttori, operatori culturali e cittadini.Protagonista della serata, Roberto Ferrari, storica voce di Radio Deejay. Tra i relatori, porterà la sua esperienza Bernardo Serra, manager del Distretto Rurale d'Abruzzo, agronomo ed esperto nazionale di sviluppo locale, già dirigente dell'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura della Regione Abruzzo e profondo conoscitore dei Programmi di Sviluppo Rurale e dell'approccio Leader."Il nostro Comune custodisce un patrimonio storico, archeologico, ambientale e produttivo di straordinario valore che merita di essere raccontato e condiviso", afferma il sindaco di Orroli, Alessandro Boi. "Occasioni come questa consentono di valorizzare gli attori locali, gli artigiani, le associazioni e i produttori che ogni giorno mantengono vive le tradizioni della nostra comunità"."Il percorso di questo ciclo di appuntamenti itineranti e di condivisione con le comunità viene organizzato dalla direttrice Lucia Tidu e dall'agente di sviluppo Fabrizio Di Bonaventura insieme alla collaborazione del RAF e a tutta la struttura tecnica del GAL", aggiunge il presidente del GAL, Giovanni Daga, che è anche sindaco di Nuragus. "L'obiettivo è quello di raccontare non solo i risultati raggiunti nel territorio nella programmazione conclusasi, ma soprattutto costruire una nuova visione...

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