A Oristano i funerali della guida turistica Carla Matta

La città di Oristano si prepara a dare l’ultimo saluto a Carla Matta, la guida turistica di 49 anni originaria di Cabras, la cui salma sarà accolta sabato 9 marzo, alle 10:30, nella cattedrale. La sua morte, avvenuta lunedì scorso all’ospedale Brotzu di Cagliari, pochi giorni dopo un intervento chirurgico, ha scosso profondamente non solo i suoi familiari, ma anche coloro che hanno condiviso con lei la passione per la storia e l’arte. Carla Matta ha lasciato un segno nel panorama culturale della regione. Oltre al suo lavoro a Tharros, ha collaborato spesso con il Museo Civico Giovanni Marongiu. Inoltre ha partecipato attivamente alla prima trasferta della Fondazione Mont’e Prama a Paestum nel novembre 2021. La sua morte è avvenuta lunedì scorso all’ospedale Brotzu di Cagliari, pochi giorni dopo un intervento chirurgico volto a migliorare le sue condizioni di salute. Per comprendere le circostanze della sua scomparsa e individuare le cause del decesso, era stata disposta l’autopsia. Carla, residente a Oristano dopo il matrimonio, faceva

Fonte: Il Giornale di Oristano

