Ollastra

Nei prossimi giorni altre sfilate aspettando la Pasqua con l’associazione Over ’50

Si è concluso con una passeggiata rumorosa tra le vie del paese il progetto “Matracas, tabeddas e strocci a ‘ran”, che ha permesso i bambini della scuola d’infanzia di Ollastra di scoprire gli strumenti musicali sardi in legno tipici del periodo pasquale.

L’iniziativa è stata proposta dall’associazione “Over ‘50” con la collaborazione dei parroci don Enrico Porcedda e don Daniele Quartu. “Si è articolata in tre appuntamenti”, ha spiegato il presidente dell’associazione, Aurelio Cannea. “Nella prima abbiamo spiegato ai bimbi l’utilizzo di questi strumenti: in passato, venivano utilizzati per scandire le ore in sostituzione delle campane del paese, mute in segno di lutto nei giorni precedenti a Pasqua. I piccoli hanno poi personalizzato le componenti delle tabeddas pitturandole. Il secondo giorno queste ultime sono state poi assemblate nella loro classica forma con le due tavolette che sbattono per fare rumore”.

Dopo tanto lavoro per costruire gli strumenti e ascoltare le tradizioni dietro essi, i piccoli hanno avuto l’occasione di provarli. “Nell’ultimo appuntamento di lunedì 25 marzo, c’è stato un invito offerto offerto dai genitori e la Scuola dell’Infanzia: abbiamo dunque regalato ai bambini l’uovo