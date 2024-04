Oristano

Nuovi appuntamenti con Plastic Free

Un nuovo fine settimana in Marmilla con le iniziative di Plastic Free, che farà tappa ad Albagiara e Baressa, per liberare i due territori dai rifiuti.

Si parte il 6 aprile alle 15,30 dallo slargo del ponte della Provinciale 35 di Albagiara, già teatro di un’altra missione un mese fa. “La giornata consisterà nel completamento della pulizia ambientale, avviata il 9 marzo scorso: quell’evento ha portato a un grande un risultato, con la raccolta di circa 500 chili di rifiuti”, ha spiegato il referente di Plastic Free di zona, Luciano Montanari. “Questo sabato il sito riceverà il colpo di grazia definitivo”.

Il giorno seguente sarà il turno di Baressa, con punto d’incontro in via Fani alle 9. “Il percorso di circa 4,5 chilometri partirà da via Milano, proseguendo sulla Strada provinciale 43, sulla comunale Baressa-Ussaramanna e dunque in via Sa Gruxi con direzione località Su Strintu e conclusione in località Sibiriu”, ha aggiunto il referente. “Il materiale verrà poi portato al magazzino, smistato, pesato e consegnato all’azienda che si occupa del ritiro dei rifiuti e lo invierà a smaltimento”.

In Marmilla cresce l’attenzione per le iniziative di