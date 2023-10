A Cabras la presentazione di Raccontami, l’ultimo romanzo del giornalista Pietro Marongiu

Cabras

A dialogare con l’autore sarà Sabrina Sanna

Nuovo appuntamento alla Biblioteca comunale di Cabras dove, il prossimo sabato 4 novembre, il giornalista Pietro Marongiu presenterà il suo ultimo romanzo Raccontami, edito da La Zattera. L’autore dialogherà con Sabrina Sanna, docente del liceo Classico De Castro di Oristano.

L’appuntamento è nei locali di via Matteotti, alle ore 18. Le presentazioni con autore in Biblioteca continueranno con ulteriori appuntamenti per la stagione autunnale.

Pietro Marongiu è un giornalista pubblicista, nato a Seneghe nel 1956. Ex luogotenente dell’Esercito italiano, per il quale ha svolto diverse missioni all’estero, oggi collabora con il quotidiano La Nuova Sardegna, per il quale segue il territorio della provincia di Oristano e in particolare quello del Montiferru.

Dalla sua passione per la storia e l’archeologia sono nate diverse trasmissioni televisive sulla cultura e le tradizioni popolari, andate in onda su emittenti locali. Ha pubblicato le raccolte di poesie Per amore solo per amore. Sospesi nell’infinito e Pellegrino nel tempo. Per la Zattera ha pubblicato La danza della farfalla (2016) e Oltre la notte (2018)

La trama del libro. Perdigheddu ha perduto entrambi i genitori in un terribile incidente stradale, quando aveva meno di tre anni. Nell’urto dell’auto, guidata dal padre Giovanni, contro un pilastro di cemento armato, con la madre Claudia, c’era anche lui, sul sedile posteriore. Rimane miracolosamente illeso. Il bambino crescerà con i nonni e gli zii, ma sarà nonno Antonio, con nonna Maria, a trasmettergli i suoi saperi, frutto dell’esperienza e della saggezza contadina. Perdigheddu crescerà con quei preziosi valori ben radicati nella mente, parte integrante di un mondo perduto, nel quale ogni stretta di mano e la parola data avevano un valore sacro e inalienabile. Dal nonno apprenderà le storie dell’Isola, il valore del rispetto, l’amore per la natura e il creato, ma non riuscirà mai a colmare il grande vuoto lasciato dalla perdita dei suoi genitori, che qualche volta riesce a ritrovare, seppure confusi nella nebbia del tempo, tra le parole di una ninna nanna, dolce e struggente, che gli cantava la mamma per farlo addormentare.

