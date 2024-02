Al via nei prossimi giorni a Bosa il cantiere verde di “Forestazione Urbana”, grazie al quale verranno riqualificate e rinnovate numerose aree verdi del borgo.

Il cantiere ha visto l’assunzione di due unità a tempo determinato, per mesi otto, a seguito di procedura di selezione a cura del locale ufficio ASPAL. “Gli interventi saranno mirati alla sistemazione, al riordino e messa a dimora di nuove specie in numerose aree verdi dell’abitato, in larga parte estranee al servizio di manutenzione ordinaria del verde urbano”, ha aggiunto Ledda.