Il mondo del costume, del trucco e delle acconciature per il cinema
in primo piano a Cagliari a Sembianze, rassegna organizzata dal
Centro Servizi Culturali della Società Umanitaria - Cineteca Sarda
della città capoluogo: da martedì 5 a sabato 9 maggio
all'Auditorium di Sa Manifattura (in vico I di via XX Settembre 8)
un nutrito programma di presentazioni con alcuni dei massimi
esponenti del settore, proiezioni, masterclass e mostre.
L'intento dell'iniziativa è "dare luce a
quell'insieme di mestieri, spesso poco visibili al grande pubblico,
che contribuiscono in modo decisivo alla costruzione dei personaggi
e dell'immaginario visivo di un film - spiegano gli organizzatori
della rassegna - Ogni scelta estetica - dal taglio di un abito alla
texture di un tessuto, dalla resa cromatica del trucco alla foggia
di un'acconciatura, dalla realizzazione di protesi di scena
all'intervento digitale sull'effetto finale, considerando anche le
nuove prospettive aperte dall'AI - diventa parte integrante del
racconto, dialogando con la regia, la fotografia e la
scenografia".
Ospite d'onore la costumista Gabriella Pescucci:
27 premi internazionali, lavori con Pier Paolo Pasolini, Luchino
Visconti, Giuseppe Patroni Griffi, Mauro Bolognini e Federico
Fellini, Jean-Jacques Annaud e Terry Gilliam, un Oscar nel 1993 per
"L'età dell'innocenza" di Martin Scorsese.
La costumista toscana è presente a Cagliari con
altri illustri colleghi: Carlo Poggioli (40 film all'attivo con
registi come Terry Gilliam e Paolo Sorrentino); Alessandro Lai
(collaborazioni con Ferzan Ozpetek, Francesca Archibugi e Cristina
Comencini); Andrea Sorrentino (una lunga collaborazione con Milena
Canonero, vincitrice di tre premi Oscar, una carriera che spazia
dal cinema all'opera lirica, dalla prosa alla pubblicità); Stefania
Grilli, scenografa e costumista per la lirica, il cinema e la
pubblicità.
Alla sartoria Tirelli - Trappetti ha lavorato
Alessandro Lai.
La celebre sartoria,...
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