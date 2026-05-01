'Sembianze', i costumi, il trucco e le acconciature per il cinema - Notizie

Il mondo del costume, del trucco e delle acconciature per il cinema in primo piano a Cagliari a Sembianze, rassegna organizzata dal Centro Servizi Culturali della Società Umanitaria - Cineteca Sarda della città capoluogo: da martedì 5 a sabato 9 maggio all'Auditorium di Sa Manifattura (in vico I di via XX Settembre 8) un nutrito programma di presentazioni con alcuni dei massimi esponenti del settore, proiezioni, masterclass e mostre.L'intento dell'iniziativa è "dare luce a quell'insieme di mestieri, spesso poco visibili al grande pubblico, che contribuiscono in modo decisivo alla costruzione dei personaggi e dell'immaginario visivo di un film - spiegano gli organizzatori della rassegna - Ogni scelta estetica - dal taglio di un abito alla texture di un tessuto, dalla resa cromatica del trucco alla foggia di un'acconciatura, dalla realizzazione di protesi di scena all'intervento digitale sull'effetto finale, considerando anche le nuove prospettive aperte dall'AI - diventa parte integrante del racconto, dialogando con la regia, la fotografia e la scenografia".Ospite d'onore la costumista Gabriella Pescucci: 27 premi internazionali, lavori con Pier Paolo Pasolini, Luchino Visconti, Giuseppe Patroni Griffi, Mauro Bolognini e Federico Fellini, Jean-Jacques Annaud e Terry Gilliam, un Oscar nel 1993 per "L'età dell'innocenza" di Martin Scorsese.La costumista toscana è presente a Cagliari con altri illustri colleghi: Carlo Poggioli (40 film all'attivo con registi come Terry Gilliam e Paolo Sorrentino); Alessandro Lai (collaborazioni con Ferzan Ozpetek, Francesca Archibugi e Cristina Comencini); Andrea Sorrentino (una lunga collaborazione con Milena Canonero, vincitrice di tre premi Oscar, una carriera che spazia dal cinema all'opera lirica, dalla prosa alla pubblicità); Stefania Grilli, scenografa e costumista per la lirica, il cinema e la pubblicità.Alla sartoria Tirelli - Trappetti ha lavorato Alessandro Lai.La celebre sartoria,...

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