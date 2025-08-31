(Adnkronos) - Alexander Zverev eliminato, a sorpresa, dagli Us Open 2025. Il tennista tedesco, numero tre del mondo, è stato battuto dal canadese Felix Auger-Alissime, che occupa la 27esima posizione del ranking Atp, nel terzo turno dello Slam americano, l'ultimo della stagione e a cui Jannik Sinner, qualificatosi agli ottavi di finale grazie alla vittoria contro Shapovalov, arriva da campione in carica. Zverev ha ceduto in quattro set con il punteggio di 6-4, 6-7 (7-9), 4-6, 4-6 al termine di una partita equilibrata e in cui non sono mancati colpi di scena.
Nel primo set Zverev ha mostrato continuità con il servizio e un buon tennis, riuscendo a imporsi 6-4. Già nel secondo però il tedesco ha ceduto qualcosa ad Auger-Aliassime, che è cresciuto in fiducia e ha portato il parziale al tie break. L'ultimo e decisivo game si è giocato punto su punto e si è deciso ad oltranza, con il canadese che lo ha conquistato 9-7.
Da quel momento Zverev accusa il colpo e perde i due set successivi con un doppio 6-4, venendo così eliminato dagli Us Open dopo una battaglia di tre ore e 49 minuti. Se ne va quindi la testa di serie più alta della parte di tabellone di Jannik Sinner, con il tedesco che avrebbe infatti affrontato il numero uno azzurro in semifinale.
Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it
Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM
o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie