Coppa Italia, Bologna-Parma 2-1: rossoblù ai quarti
I campioni in carica del Bologna avanzano ai quarti di finale di Coppa Italia, dove attendono la vincente di Lazio-Milan, in programma stasera allo stadio Olimpico. Allo stadio 'Dall'Ara' i rossoblù superano 2-1 in rimonta il Parma grazie ai gol di Rowe al 38' e Castro all'89', che rispondono al vantaggio dei ducali firmato da Benedyczak al 13'.
