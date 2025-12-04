Israele potrà partecipare all'edizione di Eurovision 2026 in programma a maggio a Vienna in Austria. Lo ha deciso l'Unione europea di Radiodiffusione (Ebu) durante una votazione sulla proposta di modifica del regolamento dell'Eurovision Song Contest. A favore della partecipazione di Israele alla 70esima edizione di Eurovision hanno votato in 738, mentre 265 si sono espressi contro e 120 si sono astenuti.

Herzog: "Israele merita di partecipare, vittoria su chi semina odio"

"Israele merita di essere rappresentato su ogni palcoscenico del mondo e mi impegno pienamente e attivamente per questo''. Così il presidente israeliano Isaac Herzog ha commentato la decisione dell'Unione Europea di Radiodiffusione. ''Sono felice che Israele partecipi di nuovo all'Eurovision e spero che la competizione continui a celebrare la cultura, il canto, l'amicizia tra le nazioni e la comprensione culturale transfrontaliera'', ha proseguito Herzog. ''Grazie a tutti i nostri amici che si sono battuti per il diritto di Israele a continuare a contribuire e a competere all'Eurovision. Sono stato felice di partecipare e di dare il mio contributo il più possibile. Questa decisione è un apprezzato gesto di solidarietà, fratellanza e cooperazione, che simboleggia la vittoria su coloro che cercano di mettere a tacere Israele e diffondere odio", ha concluso.

Spagna, Paesi Bassi, Slovenia e Irlanda decidono di non partecipare

La Spagna, l'Irlanda, i Paesi Bassi e la Slovenia hanno annunciato che non parteciperanno alla 70esima edizione di Eurovision. Inoltre la finale del contest canoro prevista per il 16 maggio, così come le semifinali, non verrà trasmessa dalle televisioni pubbliche dei primi tre Paesi. In forse ci sono anche Islanda e Belgio: l'emittente pubblica islandese ha annunciato che discuterà la sua posizione mercoledì prossimo, il 10 dicembre, mentre il Belgio, prevede di rilasciare una dichiarazione in merito "nei prossimi giorni".

Il ritiro della Spagna è stato annunciato dal Consiglio di amministrazione di Rtve, che oltre a non inviare un suo rappresentante a Vienna non trasmetterà la finale dell'evento sugli schermi spagnoli. "Vorremmo esprimere i nostri seri dubbi sulla partecipazione dell'emittente israeliana Kan all'Eurovision 2026. La situazione a Gaza, nonostante il cessate il fuoco e l'approvazione del processo di pace, e l'uso del concorso da parte di Israele per scopi politici, rendono sempre più difficile mantenere l'Eurovision come evento culturale neutrale ", ha detto il Segretario Generale della Rtve, Alfonso Morales.

Ad annunciare la decisione dei Paesi Bassi di boicottare l'Eurovision è stata l'emittente olandese Avrotros. "Dopo aver soppesato tutte le prospettive, Avrotros ha concluso che, nelle attuali circostanze, la partecipazione non può essere conciliata con i valori pubblici che sono fondamentali per la nostra organizzazione", ha affermato l'emittente.

La decisione dell'Irlanda di non prendere parte a Eurovision è stata spiegata dall'emittente pubblica Rte. "A seguito dell'Assemblea generale invernale dell'Ebu tenutasi oggi a Ginevra, in cui è stata confermata la partecipazione di Israele all'Eurovision Song Contest 2026, la posizione di Rte rimane invariata. Rte non parteciperà all'Eurovision Song Contest 2026, né trasmetterà la competizione'', si legge in una nota. "Rte ritiene che la partecipazione dell'Irlanda sia inaccettabile, data la spaventosa perdita di vite umane a Gaza e la crisi umanitaria che continua a mettere a rischio la vita di così tanti civili - prosegue il comunicato -. Rte è profondamente preoccupata per l'uccisione mirata di giornalisti a Gaza durante il conflitto e per il continuo diniego di accesso al territorio ai giornalisti internazionali".