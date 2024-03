Nurachi

Il Comune ha pubblicato un bando per la struttura di Isca Forru



Nel cuore delle zone umide di Nurachi, il Centro visite costruito dal Comune a Isca Forru sarà affidato in concessione e potrà ospitare attività economiche per il turismo. Il bando di gara pubblicato dall’Amministrazione comunale prevede una locazione per 5 anni, con un canone annuo base di 2.400 euro. Possono partecipare all’asta pubblica – con offerte a rialzo – imprese, associazioni e consorzi. Offerte e documentazione richieste dovranno essere ricevute entro le 13 del 5 aprile, con consegna a mano o tramite il servizio postale.

Il Centro visite sorge lungo la Provinciale 58, che collega Cabras e Riola Sardo, all’interno di un’area alberata e recintata che comprende parcheggi, area sosta e un pozzo. “È una struttura ideata e costruita nell’ambito degli interventi di riqualificazione e valorizzazione delle paludi satelliti dello stagno di Cabras, parte integrante del percorso naturalistico sviluppato nell’area. Un’opera che potrà permettere alla comunità di utilizzare le risorse e le potenzialità della zona umida”, spiegano dal Comune.

Sviluppata su due piani, la struttura ha come punto centrale un’ampia sala quadrata al piano terra, con destinazione polifunzionale. La struttura del piano superiore permette