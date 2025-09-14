Vuelta, oggi l'ultima tappa: orario, percorso e dove vederla in tv e streaming

(Adnkronos) - Ultima tappa della Vuelta di Spagna 2025. Oggi, domenica 14 settembre, la frazione finale della corsa spagnola, da Alalpardo a Madrid con un percorso di 111,6 chilometri. Ad alzare il trofeo, dopo la passerella finale, sarà Jonas Vingegaard, vincitore della 20esima tappa di ieri. Quella di oggi sarà una frazione veloce, che potrebbe concludersi con un duello al fotofinish. Ecco orario, percorso e dove vedere ultima tappa della Vuelta.

Tracciato totalmente pianeggiante per l'ultima tappa della Vuelta oggi, domenica 14 settembre. Lo sprint intermedio al chilometro 65,2 darà gli ultimi punti in classifica per la maglia verde, prima dell'arrivo con il tributo al vincitore. In chiusura di frazione, probabile la sfida tra velocisti.

L'ultima tappa della Vuelta di Spagna 2025 inizierà alle 16:40, con arrivo previsto intorno alle 19:20. La frazione sarà trasmessa su Eurosport e sarà visibile con abbonamento diretto e tramite smart tv sulle piattaforme Dazn e Tim Vision. La corsa sarà visibile anche su Discovery+ e su Dazn in streaming.

