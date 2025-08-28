Vuelta, oggi la sesta tappa: orario, percorso e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Tappa 6 della Vuelta di Spagna 2025. Oggi, giovedì 28 agosto, si corre la sesta frazione della corsa a tappe spagnola, che quest'anno festeggia i suoi ottant'anni. Dopo la cronometro a squadre di ieri, si riparte con una tappa di 170,3 chilometri che partirà da Olot e arriverà a Pal. Andorra.

Il danese Jonas Vingegaard è tornato a vestire la maglia rossa di leader della classifica generale con 8" sullo spagnolo Juan Ayuso, mentre la frazione di ieri è stata vinta dalla Uae Team Emirates. Ecco orario, percorso e dove vedere la sesta tappa della Vuelta in tv e streaming.

Il percorso della sesta tappa della Vuelta 2025 parte da Olot e prosegue con la scalata del Coll de Santigosa, il primo dei quattro GPM previsti. Si tratta di una salita di terza categoria di 11,1 chilometri al 4,2% di pendenza media. Poi toccherà alla Collada de Toses, un prima categoria di 24,3 km al 3,5%, e, venti chilomteri pù tardi, a La Comella, un GPM di seconda categoria da 4,2 km e l'8% di pendenza. Dopo la discesa toccherà all'ultima scalata, quella che culminerà nell'arrivo in salita di Pal. Andorra, una prima categoria di 9,6 km al 6,3%.

La sesta tappa della Vuelta 2025 inizierà alle 12.54 e finirà alle 17.30. La frazione sarà trasmessa su Eurosport e sarà visibile con abbonamento diretto e tramite smart tv sulle piattaforme Dazn e Tim Vision. La corsa sarà visibile anche su Discovery+ e su Dazn in streaming.

