Volley Nations League, Polonia travolge Italia 3-0 in finale

(Adnkronos) - L'Italia della pallavolo maschile guidata da Fefè De Giorgi sconfitta nella finale della Volley Nations League maschile 3-0 dalla Polonia. A Ningbo, in Cina, i polacchi travolgono gli azzurri 25-22, 25-19, 25-14 e conquistano il secondo oro dopo quello del 2022, mentre per l'Italia resta la soddisfazione della prima finale e della prima medaglia d'argento vinta nella nuova Nations League. Il bronzo è andato al Brasile che si è imposto sulla Slovenia per 3-1 (23-25, 25-20, 25-23, 25-19).

