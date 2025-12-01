L'infortunio di Dusan Vlahovic tiene in ansia la Juventus, come sta e quando torna? Sono queste le domande che animano i tifosi bianconeri, dopo che l'attaccante si è fermato durante l'ultimo match di campionato contro il Cagliari. Vlahovic è stato sottoposto oggi, lunedì 1 dicembre, a esami strumentali che hanno evidenziato una "lesione di alto grado" all'adduttore sinistro.

Un problema muscolare importante quindi per Vlahovic, che lo costringerà a rimanere mesi fuori dal campo, con il 2025 che può considerarsi virtualmente chiuso per lui, e apre nuovi scenari di calciomercato per la Juventus, con il serbo che, in ogni caso, ha il contratto in scadenza proprio nel 2026 e da gennaio sarà libero di firmare per un altro club.

A comunicare l'entità del problema di Vlahovic è stata la stessa Juventus con una nota sui propri canali ufficiali: "In seguito al problema muscolare accusato durante la partita Juventus-Cagliari, questa mattina Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il Jmedical".

"Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo - tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Saranno necessari ulteriori consulti medici per definire le modalità terapeutiche più appropriate". Lo comunica la Juventus sul proprio sito.

I tempi di recupero si dovrebbero quindi aggirare intorno ai 2-3 mesi. L'appuntamento è quindi fissato per il 2026, con l'infortunio che terrà Vlahovic fuori dai campi almeno fino al prossimo febbraio, ma c'è il rischio che i tempi si possano allungare fino a marzo.

Cosa cambia sul mercato

L'infortunio di Vlahovic apre inevitabili considerazioni di calciomercato. Il centravanti serbo, come detto, ha il contratto in scadenza proprio nel 2026 e da gennaio sarà libero di firmare per un altro club. Un motivo in più, per la dirigenza bianconera, per cercare un attaccante, specialemente considerando le difficoltà di adattamento riscontrate dai due acquisti estivi.

Sia Jonathan David, arrivato da svincolato dal Lipsia, che Lois Openda, in prestito dal Lipsia, non sono riusciti a incidere in questo inizio di stagione. Il canadese è tornato al gol in Champions League contro il Bodo dopo che l'unico gol in bianconero era arrivato alla prima giornata, mentre il francese ha collezionato una sola rete, anche in questo caso nella trasferta in Norvegia.

Probabile quindi che la Juventus possa pensare a inserire un'altra punta, anche se appare difficile che il club possa lasciarsi andare a un investimento importante a gennaio. La pista più semplice porta quindi a un prestito, magari con un'opzione di riscatto da esercitare a giugno.