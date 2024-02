Cagliari

Il generale Salvatore Luogno ha consegnato le medaglie Mauriziane ai militari che hanno compiuto 50 anni di carriera

Visita ufficiale questa mattina del Generale di Corpo d’Armata, Salvatore Luongo, al Comando Legione Carabinieri “Sardegna”, dov’è stato ricevuto dal Generale di Brigata Stefano Iasson. Luongo dal 16 dicembre scorso è Comandante interregionale Carabinieri “Podgora”, da cui dipendono i Carabinieri del Lazio, delle Marche, della Sardegna, della Toscana e dell’Umbria.

Il Comandante di Vertice, alla presenza dello Stato Maggiore legionale, dei Comandanti Provinciali e dei Reparti Operativi della Sardegna, nonché di rappresentanze del CO.BA.R, delle Associazioni professionali a carattere sindacale, dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nastro Verde, ha consegnato le medaglie Mauriziane ai militari ai quali – con decreto del Presidente della Repubblica – è stata conferita l’alta onorificenza quale riconoscimento di cinquant’anni di carriera militare.

Al termine della cerimonia, il Generale Luongo ha salutato i Carabinieri della Sardegna, complimentandosi per l’impegno e la dedizione quotidiana ai doveri istituzionali, per la costante presenza a fianco del cittadino e per il lavoro sino a ora svolto.