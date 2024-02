Pattada

Intervento dei vigili del fuoco

Potrebbe essere doloso l’incendio che la notte scorsa ha distrutto due mini escavatori a Pattada. L’allarme alla sala operativa dei vigili del fuoco di Ozieri è arrivato poco dopo le 20,30 ed è stato lanciato dai barracelli.

L’incendio ha interessato due mezzi meccanici in sosta in località San Gavino, a ridosso della omonima chiesa, nella periferia del centro abitato.

La squadra del 115 ha spento le fiamme dopo quasi un’ora di lavoro ma non ha potuto salvare i due automezzi, di proprietà di una impresa che sta effettuando dei lavori.

Insieme al 115 sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per individuare le cause dell’incendio. Non è infatti esclusa la matrice dolosa.