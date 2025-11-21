Scene di guerriglia urbana oggi, venerdì 21 novembre a Bologna. Lancio di razzi e fuochi d'artificio contro le forze dell'ordine al corteo di protesta contro la partita Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv tra via Marconi e via delle Lame a Bologna. Gli agenti hanno risposto con idranti e lacrimogeni.

Partito da piazza Maggiore, il corteo - circa 5mila i partecipanti secondo gli organizzatori - si è diviso, poi, in più tronconi. Una parte ha proseguito lungo via Marconi, un'altra verso Ugo Bassi, un'altra ancora verso piazza Malpighi. Per due volte si è fermato a pochi metri dal cordone delle forze dell'ordine per intonare slogan come 'Governo Meloni dimissioni!', 'Se non cambierà, intifada pure qua' e 'Blocchiamo tutto'.

La partita al PalaDozza e la polemica

Protestano contro la decisione di far giocare stasera una squadra israeliana al PalaDozza la sfida di Eurolega tra Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv. Alla manifestazione partecipano, tra gli altri, Potere al popolo, sindacati di base, giovani palestinesi e collettivi, rilanciando la campagna 'Show Israel the red card'. Insieme a loro anche l'attivista Patrick Zaki.

Le critiche della Lega

"È folle trasformare uno spettacolo sportivo in un momento di scontro e violenza: certa sinistra che soffia sul fuoco della rabbia si dimostra irresponsabile e indegna" si legge in una nota della Lega. "Affettuosa e totale solidarietà alle donne e agli uomini delle forze dell’ordine".