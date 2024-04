Oristano

Codici rossi: la polizia ha notificato anche altre misure cautelari



Un uomo è stato denunciato dalla polizia di Oristano e sottoposto alla misura della custodia in carcere perché ritenuto responsabile di atti sessuali ai danni di una minorenne. La stessa persona era già stata sottoposta, tempo fa, a un’altra misura cautelare per fatti analoghi. Anche in quel caso era coinvolta una giovanissima.

In pochi giorni, inoltre, in provincia due giovani sono stati arrestati in flagranza differita per atti persecutori nei confronti di un’ex compagna e di una amica. L’operazione ha impegnato la seconda sezione della Squadra Mobile della Questura.

Altri due uomini, invece, sono stati denunciati e sottoposti a misura cautelare, per il reato di maltrattamenti ai danni di familiari conviventi. In un caso la vittima era la compagna, nell’altro l’anziana mamma.

In totale sono state quindi cinque le misure cautelari in provincia. A notificare i provvedimenti della Procura è stata la polizia.

Tra gennaio e marzo di quest’anno la polizia, su disposizione e col coordinamento della Procura di Oristano, ha dato esecuzione a 11 misure cautelari e pre-cautelari nei confronti di altrettanti uomini, di varie età e