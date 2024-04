Riola Sardo

Il 6 e 7 aprile il Gran Premio della Sardegna, con MXGP, MX2, l’Europeo EMX 125 e il Mondiale femminile WMX

Per il quarto anno il Mondiale di motocross arriva a Riola Sardo: l’appuntamento è per sabato prossimo, 6 aprile, e domenica 7. Al crossodromo comunale Le Dune sono in programma le prove di MXGP, MX2, l’Europeo EMX 125 e il Mondiale femminile WMX. Sarà la terza tappa della rassegna iridata, dopo la Patagonia e Arroyomolinos, alle porte di Madrid. In gara sono attesi ben 170 piloti.

Nella classe regina si sfideranno tutti i migliori. Dallo spagnolo Jorge Prado (GasGas) allo sloveno Tim Gajser (Honda Hrc), passando per i francesi Romain Febvre (Kawasaki) e Maxime Renaux (Yamaha), gli olandesi Jeffrey Herlings (Ktm) e Calvin Vlaanderen (Yamaha), lo svizzero Jeremy Seewer (Kawasaki) e il lettone Pauls Jonass (Honda). Sono fuori per infortunio lo spagnolo Rubén Fernández (Honda Hrc) e il belga Jago Geerts (Yamaha) .

In MX2 fari puntati sull’italiano Andrea Adamo (Ktm), ma attenzione anche all’olandese Kay de Wolf (Husqvarna), al tedesco Simon Laengenfelder (GasGas), al belga Lucas Coenen (Husqvarna) e al francese Thibault Benistant (Yamaha). In 125 ci saranno anche alcuni piloti sardi, Pietro