Violenza Sessuale Aggravata: 29enne Arrestato per Palpeggiamenti. Vittima Soccorsa al Pronto Soccorso

Alghero, Violenza Sessuale: Arrestato 29enne per Palpeggiamenti. La Vittima: "Mi Sono Sottratta con Coraggio"

ALGHERO – I Carabinieri della Stazione di Alghero hanno dato esecuzione a un'ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di un 29enne, gravemente indiziato di violenza sessuale aggravata. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Sassari su richiesta della Procura.

L'Aggressione

Secondo la ricostruzione, l'episodio risale agli inizi del mese di giugno. L'indagato, approfittando di un momento di solitudine con la vittima (una sua conoscente), avrebbe costretto la donna a subire, mediante l'uso della forza, atti sessuali consistiti in ripetuti palpeggiamenti delle parti intime. La donna è riuscita a sottrarsi con determinazione ed estremo coraggio.

Le Lesioni e la Denuncia

La vittima ha riportato lesioni personali, per le quali è stata assistita presso una struttura ospedaliera di Alghero e dimessa con una prognosi di venti giorni. Dopo l'aggressione, ha denunciato l'accaduto ai Carabinieri.

Le Indagini e l'Arresto

Le indagini, supportate da riscontri testimoniali e oggettivi elementi di riscontro, hanno delineato un grave quadro indiziario a carico del presunto autore. La Procura di Sassari ha quindi richiesto la misura cautelare. Il giovane è stato rintracciato e posto ai domiciliari.

Nel rispetto della presunzione di innocenza, la colpevolezza sarà accertata solo in caso di sentenza irrevocabile.