Malore improvviso per una donna di 48 anni dopo che fa il bagno al mare: Salvata dai Bagnanti con il Massaggio Cardiaco

Platamona, Donna di 48 Anni in Arresto Cardiaco dopo il Bagno: Salvata dai Bagnanti con il Massaggio Cardiaco

SORSO – Un pomeriggio di paura e poi di speranza a Platamona, nella marina di Sorso. Una donna di 48 anni è stata colta da un improvviso malore mentre faceva il bagno. Alcuni bagnanti sono intervenuti immediatamente, praticandole il massaggio cardiaco e le manovre di rianimazione per circa mezz'ora, in attesa dei soccorsi.

L'Arresto Cardiaco e i Soccorsi

La donna è andata in arresto cardiaco dopo il tuffo in acqua. L'intervento tempestivo dei presenti sulla spiaggia è stato fondamentale per mantenerla in vita. È poi intervenuto l'elisoccorso, che l'ha trasportata d'urgenza al reparto di Rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove si trova attualmente ricoverata in prognosi riservata.

Le Condizioni

Le condizioni della 48enne restano gravi. I medici stanno monitorando costantemente il suo quadro clinico. La prontezza dei bagnanti ha permesso di guadagnare minuti preziosi in attesa dei soccorsi specializzati. L'episodio richiama l'importanza di conoscere le manovre di primo soccorso, che in questo caso hanno fatto la differenza.