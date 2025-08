Villadossola, operaio 21enne muore folgorato

(Adnkronos) - Incidente mortale sul lavoro a Villadossola, nel verbano. Per cause ancora in corso di accertamento, un operaio di 21 anni è morto folgorato mentre si trovava su una piattaforma a 6 metri d'altezza. Il personale del 118, giunto sul posto, ha provato a rianimarlo a lungo ma per la vittima non c'è stato niente da fare.

A causare la morte del ragazzo sarebbe stato il contatto con un cavo elettrico. Secondo una prima ricostruzione, infatti, il giovane che si trovava sulla piattaforma avrebbe sfiorato il cavo mentre stava smontando un ponteggio. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici dello Spresal per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

