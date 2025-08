Delusione Hamilton: "Sono inutile, la Ferrari dovrebbe cambiare pilota"

(Adnkronos) - "Perchè ho detto 'Every time, every time'? Mi riferivo solo a me stesso". Lewis Hamilton ha commentato così, ai microfoni di Sky, quanto detto con il team radio dopo il 13esimo tempo e l'eliminazione nel Q2 del Gp di Ungheria. "Cosa mi manca? Non lo so, non lo so. Me lo chiedo anche io. Non ho risposte da dare. Sono inutile, non è colpa del team. Forse bisogna cambiare pilota, perché a quanto pare è possibile portare questa macchina in pole position", ha aggiunto il pilota britannico, deluso dopo l'ennesima prestazione da dimenticare con la Rossa, che invece ha centrato con Charles Leclerc la prima pole position stagionale sul circuito dell'Hungaroring.

Il sette volte campione del mondo ha lasciato il circuito dopo le interviste di rito, con sguardo basso. Deluso, ancora una volta, per un'avventura in Ferrari che proprio non riesce a ingranare.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie