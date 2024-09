Vigilanza notturna a Oristano, pubblicato l'avviso per il servizio

Il Comune di Oristano ha recentemente pubblicato un avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse riguardanti il servizio di vigilanza notturna e teleallarme con pronto intervento per i suoi immobili. Il servizio sarà affidato tramite una procedura negoziata e avrà una durata di 60 mesi, con un importo a base d’asta fissato a 157 mila 142 euro. La gara sarà gestita attraverso la piattaforma elettronica regionale Sardegna Cat, uno strumento che garantisce trasparenza e rapidità nella gestione delle procedure amministrative. Le aziende interessate a partecipare alla gara dovranno presentare la propria manifestazione di interesse esclusivamente tramite la piattaforma telematica entro le ore 23:59 del 26 settembre. Il servizio di vigilanza notturna e teleallarme rappresenta un tassello fondamentale per la sicurezza degli immobili di proprietà comunale. Assicurando così la protezione delle strutture anche fuori dagli orari di attività quotidiana. Questo tipo di sorveglianza, con la possibilità di intervento rapido in caso di allarme, mira a prevenire episodi di vandalismo, furto e altri rischi. Per chi avesse

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie