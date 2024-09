Curcuris, al Festival Comunitario si parla di ambiente e agricoltura

Venerdì 20 settembre alle 18:30, Casa Pilloni, a Curcuris, ospiterà un evento di grande rilevanza nell’ambito del Festival Comunitario “Tradizione e Innovazione”. La conferenza-dibattito “Autarchia verde” si concentrerà su tematiche cruciali come l’ambiente, l’agricoltura e la green economy, esplorando il delicato equilibrio tra la conservazione delle tradizioni e il rinnovamento tecnologico e sostenibile. Durante l’incontro, Luigi Manias, direttore dell’archivio culturale “Ape Buridana”, dialogherà con Marino Ruzzenenti, autore del libro “Ecologia e autarchia. Cento anni di genio italiano per la transizione ecologica”. Il testo di Ruzzenenti offre una riflessione critica sull’autosufficienza ambientale in Italia, analizzando un secolo di innovazioni e sfide nel cammino verso una società più sostenibile. La discussione rappresenta un’importante occasione di riflessione sul concetto di “autarchia verde”, una risposta moderna e pragmatica alle esigenze attuali di preservare la biodiversità e le tradizioni locali, integrandole con le soluzioni innovative necessarie per affrontare il cambiamento climatico e promuovere la sostenibilità. Infine, questo evento sarà un’opportunità per esaminare il ruolo che l’Italia può giocare nel bilanciare la propria eredità culturale

