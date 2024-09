Marrubiu ricorda il generale Dalla Chiesa a 42 anni dalla sua morte

Sabato, la comunità di Marrubiu, insieme ai carabinieri del Comando provinciale di Oristano, all’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo, alle autorità civili e militari e a numerosi cittadini, si è riunita per commemorare il 42esimo anniversario dell’assassinio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della consorte Emanuela Setti Carraro e dell’agente Domenico Russo. Una cerimonia solenne che ha unito passato e presente, riaffermando il valore e il sacrificio di chi ha dedicato la propria vita alla lotta per la legalità e contro il crimine organizzato. Il generale Dalla Chiesa, nato a Saluzzo nel 1920. Ricopriva il ruolo di Prefetto di Palermo al momento del suo assassinio, avvenuto il 3 settembre 1982 per mano di Cosa Nostra. Simbolo della lotta contro la criminalità organizzata, Dalla Chiesa si era distinto sia durante la guerra di liberazione dal nazifascismo sia contro le Brigate Rosse. Durante il suo comando della Legione Carabinieri di Palermo, il generale aveva già dimostrato le sue capacità nel contrastare Cosa Nostra. A lui va il merito di aver introdotto tecniche innovative come l’infiltrazione di

