Vietato fumare nelle spiagge di Oristano, multe fino a 500 euro

Il Comune di Oristano dichiara guerra a mozzicone selvaggio e vieta il fumo nelle spiagge. Con una ordinanza firmata dal sindaco Massimiliano Sanna il Comune ha disposto fino al 31 ottobre il divieto di fumo su tutte le spiagge ricadenti nel territorio comunale, comprese quelle in concessione, e nelle pinete. Il divieto, valido fino a una distanza di 40 metri dalla riva, riguarda tutti i cittadini, residenti e non residenti a Oristano. “Rispetto dell’ambiente e tutela della salute pubblica sono prioritari – osserva il sindaco Massimiliano Sanna -. I rifiuti derivanti dalle sigarette costituiscono materiale non biodegradabile nocivo per l’ambiente. Inoltre, la dispersione sul suolo pubblico e sulle spiagge dei mozziconi di sigaretta viene percepita come un evidente sintomo di degrado del tessuto ambientale e urbano. Le spiagge sono invase da mozziconi di sigaretta la cui rimozione è molto difficile. Torre Grande non fa eccezione nonostante siano state tante le iniziative promosse per sensibilizzare i bagnanti al rispetto dell’ambiente. È utile ricordare anche che oltre agli evidenti danni all’ambiente per il proliferare di

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie